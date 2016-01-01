شاهد.. طريقة عمل أقراص البطاطس المبشورة

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شاهد.. طريقة عمل أقراص البطاطس المبشورة

تعد البطاطس الممقلية من أكثر الأطعمة الشهية التى يحب تناولها الأطفال والكبار،ونقدم لك طريقة عمل أقراص البطاطس المبشورة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير أقراص البطاطس المبشورة
نصف كيلو بطاطس مبشورة
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 حزمة شبت
جوز الطيب
ملح - فلفل
بيضة
2 مكعب زبدة
2 ملعقة زيت عباد شمس التزيين
ملعقةبودرة بصل
طريقة عمل أقراص البطاطس المبشورة
- ابشري البطاطس وضعيها في إناء ثم اعصريها جيدا من الماء الزائد
-أضيفي الدقيق والبيضة واعجنيهم جيدا حتى تشعري بقوام العجينة مثل الطعمية
- ضيفي رشة جوزة الطيب وبودرة البصل والملح والفلفل والشبت وقلبي جيدا
- شكلي عجينة البطاطس حسب الرغبة كور أو أصابع ثم اقليها في الزبدة حتى يصبح لونها ذهبيا من الجهتين وتقدم ساخنة.

المصدر: قناة سى بى سى سفرة

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