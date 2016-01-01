4 عوامل تزيد من حدوث الإجهاض المتكرر .. اضطرابات الغدة الدرقية أبرزها



عوامل تزيد من حدوث الإجهاض المتكرر عوامل تزيد من حدوث الإجهاض المتكرر

تأمل الكثير من النساء لتحقيق حلم الإنجاب، ولكن يمكن أن يعرقل حلمهم بعض المشاكل، ومن بينهم مشكلة الإجهاض المتكرر وهي من التجارب المؤلمة، والتي تعد علامة على فقدان الجنين، ويمكن ان يحدث بشكل متكرر في الثلث الأول من الحمل ، أو الثلث الثاني.



قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن الإجهاض المتكرر يحدث بسبب بعض العوامل، والأكثر شيوعا هي المشاكل الوراثية، والتي تؤثر على نمو الجنين بالشكل السليم في الرحم، بسبب عيوب وراثية في البويضة أو الحيوان المنوي.



وأشار الملا في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إلى أن أبرز أسباب حدوث الإجهاض المتكرر، تتمثل في :

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1- تجلط الدم :الإصابة بتجلط الدم في الرحم وما ينتج عنه من فصل المشيمة عن الجنين وانقطاع التغذية التي يحصل عليها من الأكسجين والغذاء، يمكن ان تكون أحد العوامل القوية لحدوث الإجهاض المتكرر.2- الاضطرابات المناعية :ويمكن الاضطرابات المناعية ان تهاجم الجهاز المناعي للجنين، مما يتسبب في النهاية إلى الإجهاض.3- الخلل الهرموني :وبسبب الخلل الهرموني لدى المرأة ان يحدث اضطراب في مستويات الأنسولين التي تسبب متلازمة تكيس المبايض، وهو ما يؤدي إلى صعوبة استقرار الجنين في الرحم وحدوث الإجهاض .4- اضطرابات الغدة الدرقية :ويمكن ان تشكل اضطرابات الغدة الدرقية عامل قوي في حدوث الإجهاض المتكرر.