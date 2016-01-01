زوج نانسي عجرم يعلق للمرة الأولى على إطلاق النار وقتله للشاب السوري داخل فيلته (فيديو)



زوج نانسي عجرم يعلق للمرة الأولى زوج نانسي عجرم يعلق للمرة الأولى

علق الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للمرة الأولى على إطلاقه 18 رصاصة في جسد الشاب السوري محمد الموسى، الذي اقتحم فيلته في يناير الماضي.



وقال فادي الهاشم، في تصريحات بفيلم "الرواية الكاملة" الذي عرضته منصة "شاهد vip"، على مدار ساعة ونصف الساعة يوم الخميس،: "إنه لم ير القتيل الموسى لأنه كان يدير ظهره له حيث كان يتجه نحو غرفة النوم".



وأضاف فادي الهاشم في مقطع فيديو حمله المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي من الفيلم قائلا: "لقد كان يصوب مسدسا باتجاهي مباشرة، مما اضطرني لحماية نفسي وحماية عائلتي بأي طريقة كانت".

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وأفاد زوج الفنانة اللبناية بأنه في بداية الحادثة أطلق النار على يد المجني عليه حيث قام بالاختفاء ودخل إلى الغرفة التي كانت معتمة ولم يعد يراه بسبب الظلام.وصرح بأنه استمر في إطلاق النار باتجاه الغرفة المظلمة، دون أن يعلم أن الرصاصات كانت تصيبه لأن الغرفة مظلمة.وأشار طبيب الأسنان الشهير في لبنان، إلى أنه ليس بطلا، وإنما قام بعمل ما يجب أن يقوم به.واختتم فادي الهاشم بالقول "إن الإنسان وقت الموت يكون حاله إما ظالما أو مظلوما"، مشيرا إلى أنه وفي حالة الشخص الذي دخل بيته يعتبر شخصا ظالما.