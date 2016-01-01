علق الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للمرة الأولى على إطلاقه 18 رصاصة في جسد الشاب السوري محمد الموسى، الذي اقتحم فيلته في يناير الماضي.
وقال فادي الهاشم، في تصريحات بفيلم "الرواية الكاملة" الذي عرضته منصة "شاهد vip"، على مدار ساعة ونصف الساعة يوم الخميس،: "إنه لم ير القتيل الموسى لأنه كان يدير ظهره له حيث كان يتجه نحو غرفة النوم".
وأضاف فادي الهاشم في مقطع فيديو حمله المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي من الفيلم قائلا: "لقد كان يصوب مسدسا باتجاهي مباشرة، مما اضطرني لحماية نفسي وحماية عائلتي بأي طريقة كانت".
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التعليقات على زوج نانسي عجرم يعلق للمرة الأولى على إطلاق النار وقتله للشاب السوري داخل فيلته (فيديو)
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