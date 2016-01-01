لنتائج أفضل.. عوامل يجب مراعاتها قبل إجراء شفط الدهون

تلجأ الكثير من الأشخاص إلى الخضوع لـ عملية شفط الدهون ونحت الجسم، للحصول على قوام مثالي، ولكن قبل إجراء مثل هذه العمليات فعليكم بمعرفة أهم العوامل يجب أن تعتمد عليها عمليات شفط الدهون.
وعلق الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس، أن إجراء عمليات شفط الدهون يعتمد على العديد من العوامل حالة المريض ونوع التقنية المستخدمة في العملية؛ وذلك لأن عملية شفط الدهون التقليدي تختلف عن شفط الدهون بالليزر، أو شفط الدهون بالفيزر.
وتابع الشريف، أن عمليات شفط الدهون التقليدية تحتاج لبعض الوقت حتى تظهر النتائج المرجوة، والذي يعتمد على حدوث تعافي كامل للجسم والتي تتراوح من خمسة أو ستة أسابيع بعد العملية، وذلك على عكس استخدام شفط الدهون بتقنية الليزر أو الفيزر، والي تظهر له نتائج فورية لسرعة شفاء الجسم منها سريعا.
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