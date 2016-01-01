بجنيه واحد.. أطعمة طبيعية لـ تفتيت حصوات الكلى



حصوات الكلى حصوات الكلى

تلعب الكليتان دورًا محوريًا ومركزيًا في الحفاظ على صحتك؛ فـ الكلى السليمة ضرورية للعمل اليومي لجسمك، وكذلك للحفاظ على صحتك العامة ورفاهيتك، لذلك من الضروري أن يكون لديك خطة وجبات صديقة للكلى، سواء كان ذلك لإنقاذ الكليتين من الإصابة بالأمراض أو لتحسين أداء الكلية المصابة بالفعل.



وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky"؛ إليك أبرز الأطعمة التى تساعد فى الحفاظ على صحة الكلى.



- الملفوف



معبأة بالكيماويات النباتية، تساعد هذه الخضروات الصليبية على تفتيت الجذور الحرة قبل أن تتمكن من إلحاق الضرر بجسمك، الكرنب يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك وفيتامين ج والألياف كما أنه مصدر جيد لفيتامين ب 6 وحمض الفوليك أيضا، فإن انخفاض كمية البوتاسيوم في الملفوف يجعلها إضافة بأسعار معقولة إلى نظام غذائي صديق للكلى.



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- الفلفل الأحمر



من المعروف أن الفلفل الأحمر هو من الخضروات المثالية الصديقة للكلى بسبب انخفاض نسبة البوتاسيوم، ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم يمكن أن يجعل من الصعب على الكلى القضاء عليه، مما يؤدي إلى أمراض الكلى المزمنة، يحتوي الفلفل الأحمر على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C و A و B6 ومغذيات أخرى مثل حمض الفوليك والألياف التي تعتبر ضرورية لصحة الكلى، يمكنك تناول الفلفل الأحمر عن طريق إضافته إلى السلطة أو تناوله نيئًا.



- الثوم



يساعد هذا العشب على تعزيز صحة الكلى بشكل عام بسبب خصائصه المدرة للبول، تساعد مدرات البول في إزالة الصوديوم الزائد والماء من الجسم عن طريق إجبار الكليتين على طرد الصوديوم من خلال التبول، قد يحمي الثوم الكلى من التأثيرات الضارة المحتملة للمعادن الثقيلة مثل الرصاص، هذه التوابل لديها أيضًا القدرة على تقليل الالتهاب ، ومحاربة العدوى ، وتطهير الجسم وخفض نسبة الكوليسترول ، وتعمل كمضاد حيوي طبيعي.

