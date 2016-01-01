الرياض والقاهرة تشددان على رفض المساس بالأمن القومي العربي

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الرياض والقاهرة

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي، مع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وخصوصا في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.

وأكد كل من نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الدفاع المصري، حرص الرياض والقاهرة على تعزيز الاستقرار، والتصدي لأشكال الإرهاب كافة.

وجدد المسؤولان التشديد على موقف بلديهما الرافض للمساس بالأمن الإقليمي العربي.

المصدر: وكالات سعودية

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