قال خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، إن مصر كانت مرنة فيما يخص مفاوضاتها مع الجانب الإثيوبي وأيضا السودان، ولذلك يجب أن تكون إثيوبيا على قدر كاف من المرونة وليس التعنت.
وأضاف "أبو زيد" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" أن من الناحية الفنية والقانونية الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل، ولكن إثيوبيا مازالت مستمرة في التعنت والمماطلة.
وفيما يخص ملء السد، أوضح أن ملء السد في هذا التوقيت مع وجود فيضانات سيتسبب في تجمع المياه خلف السد، وذلك نتيجة زيادة نسبة المياه القادمة وقلة المياه المنصرفة من السد.
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التعليقات على رغم مماطلة إثيوبيا.. خبير الموارد المائية: الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل.. فيديو
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