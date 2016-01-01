فيديو جراف.. وزير التعليم يعلن موعد امتحانات ٢٠٢١ وتفاصيل العام الجديد



تفاصيل العام الجديد تفاصيل العام الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تفاصيل العام الدراسي الجديد ويبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 لـ 5 فبراير2021 وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا .







وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 23يناير 2021 وتبدأ إجازة نصف العام 6 فبراير وتنتهي 18فبراير.

قد يعجبك أيضا...

ولمزيد من التفاصيل حول ملخص الفصل الدراسي الجديد 2020-2021، شاهد الفيديو جراف التالى.