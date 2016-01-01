فيديو جراف.. وزير التعليم يعلن موعد امتحانات ٢٠٢١ وتفاصيل العام الجديد

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تفاصيل العام الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تفاصيل العام الدراسي الجديد ويبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 لـ 5 فبراير2021 وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا .



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 23يناير 2021 وتبدأ إجازة نصف العام 6 فبراير وتنتهي 18فبراير.



ولمزيد من التفاصيل حول ملخص الفصل الدراسي الجديد 2020-2021، شاهد الفيديو جراف التالى.

المصدر: elbalad

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