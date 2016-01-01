"ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟" هكذا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على على زوجته السيدة عائشة بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- عندما سألته عن واقعة استحيائه من عثمان بن عفان "ذو النورين" ثالث الخلفاء الراشدين، والذي كان معروف بحيائه الشديد.
وتروي السيدة عائشة هذه الواقعة في حديث لها قائلة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعا في بيته، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر، فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه"، لذلك سألته عائشة: "دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك!".
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب عثمان ويثق به ويكرمه وذلك لحياءه وحسن عشرته وأخلاقه، بالاضافة إلى ما قدمه من مال لنصرة الاسلام والمسلمين، حيث بشره الرسول بأن مصيره الجنة كأحد المبشرين بها، وأنه سيموت شهيدا وهو ما تحقق بالفعل.
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التعليقات على تستحي منه الملائكة وتنبأ الرسول باستشهاده.. محطات في حياة عثمان بن عفان
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