مرتضى: كاف خاطبنا بشأن ملف نادي القرن.. والتصعيد للمحكمة الدولية الأحد



مرتضى منصور رئيس الزمالك مرتضى منصور رئيس الزمالك



صرّح مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن ناديه تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي بشأن قضية نادي القرن.



وقال منصور خلال اجتماع مع الأعضاء في مقر النادي: "لن أترك حق الزمالك في قضية نادي القرن".



وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "بغض النظر عن حكم المحكمة، سنعتبر الزمالك نادي القرن الحقيقي".

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وواصل: ¨تلقينا خطابا من الاتحاد الإفريقي بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادي القرن".وأفاد: "سيتم مراجعة ملف نادي القرن بشكل نهائي خلال ساعات من خلال محامين دوليين، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية الأحد المقبل".كما تطرق مرتضى منصور لما أشيع عن رفع لافتات تحمل بعض رموز الزمالك من الحدائق في مقر النادي.وقال بهذا الصدد: "لم يتم رفع أي لافتة مؤخرا سواء باسم حازم إمام أو حسن شحاتة في مقر النادي".