صرّح مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن ناديه تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي بشأن قضية نادي القرن.
وقال منصور خلال اجتماع مع الأعضاء في مقر النادي: "لن أترك حق الزمالك في قضية نادي القرن".
وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "بغض النظر عن حكم المحكمة، سنعتبر الزمالك نادي القرن الحقيقي".
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التعليقات على مرتضى: كاف خاطبنا بشأن ملف نادي القرن.. والتصعيد للمحكمة الدولية الأحد
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