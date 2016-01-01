أعلن عدد كبير من المصريين خلال الـ24 ساعة الماضية عن تفويضهم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتدخل العسكري في ليبيا وحماية الأمن القومي من الخطر.
وتصدر هاشتاغ "أعلن تفويضي للسيسي" الأكثر تداولا على موقع "تويتر" في مصر بعد كلمة الرئيس المصري، أمس الخميس، أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية لبحث الأوضاع في ليبيا حيث أكد قدرة القوات المسلحة المصرية على قلب الموازين العسكرية في ليبيا بشكل حاسم وسريع، والحفاظ على الأمن القومي المصري والليبي.
وعبر المصريون عن تفويضهم الكامل للرئيس المصري للتعامل مع الأزمة الليبية كما فوضوه للقضاء على الإرهاب في عام 2014، فقال مغرد: "أعلن تفويضي للسيسي في الدفاع عن أمننا القومي أيا كان المكان والزمان.. معاك يا فخامة الرئيس".
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التعليقات على المصريون يفوضون السيسي للتدخل العسكري في ليبيا (صور)
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