تقرير: أزارو يشترط رفع كل الخصومات للاستمرار مع الاتفاق



وليد أزارو مهاجم الأهلي وليد أزارو مهاجم الأهلي

يشترط وليد أزارو المهاجم المغربي للنادي الأهلي، الحصول على كافة مستحقاته المتأخرة كاملة وبدون أي خصومات للموافقة على تمديد إعارته لنادي الاتفاق وفقا لما قالته صحيفة الاقتصادية السعودية.



وقالت الأخيرة إن أزارو أخطر نادي الاتفاق بأنه يوافق على تجديد إعارته للفريق لمدة موسم آخر، ولكن بشرط الحصول على كافة مستحقاته المتأخرة بدون الخصومات البالغة 50% على اللاعبين جراء جائحة كورونا.



ونقلت الصحيفة السعودية، تصريحات لـ عمر باخشوين المدير التنفيذي في الاتفاق، قال فيها:"وليد غادر أسوار النادي بعد نهاية عقده وهذا المتعارف عليه في شريعة العقود، وإدارة النادي تعمل جاهدة للتجديد معه".

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وأضاف "هناك عدة نقاط يجري التفاوض فيها بين الاتفاق واللاعب، وبعض منها حرص أزارو على تدوينها ضمن بنود العقد لا تتوافق مع نظام النادي، ومع ذلك المفاوضات ما زالت جارية ونتمنى أن تنتهي في أقرب وقت ونكسب خدماته في الفترة المقبلة لأنه قدم مستويات مميزة طيلة المباريات التي شارك فيها".وليد أزارو انضم لنادي الاتفاق في شهر يناير لهذا الموسم على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم، وانتهى تعاقده مع الفريق بنهاية شهر يونيو الماضي.الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أتاح للأندية تجديدا استثنائيا للاعبين حتى نهاية الموسم الجاري بسبب جائحة كورونا، بشرط موافقة الطرفين.وشارك أزارو (25 عاما) هذا الموسم في 7 مباريات رفقة الاتفاق. سجل فيهم ثلاثة أهداف.