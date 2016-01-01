يشترط وليد أزارو المهاجم المغربي للنادي الأهلي، الحصول على كافة مستحقاته المتأخرة كاملة وبدون أي خصومات للموافقة على تمديد إعارته لنادي الاتفاق وفقا لما قالته صحيفة الاقتصادية السعودية.
وقالت الأخيرة إن أزارو أخطر نادي الاتفاق بأنه يوافق على تجديد إعارته للفريق لمدة موسم آخر، ولكن بشرط الحصول على كافة مستحقاته المتأخرة بدون الخصومات البالغة 50% على اللاعبين جراء جائحة كورونا.
ونقلت الصحيفة السعودية، تصريحات لـ عمر باخشوين المدير التنفيذي في الاتفاق، قال فيها:"وليد غادر أسوار النادي بعد نهاية عقده وهذا المتعارف عليه في شريعة العقود، وإدارة النادي تعمل جاهدة للتجديد معه".
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التعليقات على تقرير: أزارو يشترط رفع كل الخصومات للاستمرار مع الاتفاق
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