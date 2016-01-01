" ستيلانتيس".. هو الاسم غير التقليدي الذي اختاره كلاً من شركة فيات كرايسلر FCA الإيطالية الأمريكية، و شركة بيجو ستروين PSA الفرنسية، ليصبح العلامة الجديدة لتحالفهما، الذي من المنتظر أن ينتج عنه رابع أكبر منتج للسيارات في العالم.
ويأتي اسم "ستيلانتيس"، من الفعل اللاتيني "ستيلو"، بمعنى "يسطع مع النجوم"، وجاء اختياره تقديراً للجذور اللاتينية للشركة الموحدة القادمة، خاصة لجذور فيات كرايسلر الإيطالية.
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التعليقات على بعد الإعلان عنه رسمياً.. تعرف على الشعار الجديد لتحالف "فيات كرايسلر"، و"بيجو ستروين" المنتظر
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