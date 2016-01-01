بعد الإعلان عنه رسمياً.. تعرف على الشعار الجديد لتحالف "فيات كرايسلر"، و"بيجو ستروين" المنتظر

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صورة الخبر: بعد الإعلان عنه رسمياً.. تعرف على الشعار الجديد لتحالف "فيات كرايسلر"، و"بيجو ستروين" المنتظر
بعد الإعلان عنه رسمياً.. تعرف على الشعار الجديد لتحالف "فيات كرايسلر"، و"بيجو ستروين" المنتظر

" ستيلانتيس".. هو الاسم غير التقليدي الذي اختاره كلاً من شركة فيات كرايسلر FCA الإيطالية الأمريكية، و شركة بيجو ستروين PSA الفرنسية، ليصبح العلامة الجديدة لتحالفهما، الذي من المنتظر أن ينتج عنه رابع أكبر منتج للسيارات في العالم.



ويأتي اسم "ستيلانتيس"، من الفعل اللاتيني "ستيلو"، بمعنى "يسطع مع النجوم"، وجاء اختياره تقديراً للجذور اللاتينية للشركة الموحدة القادمة، خاصة لجذور فيات كرايسلر الإيطالية.



من المتوقع اكتمال اندماج الشركتين في الربع الأول من 2021 مع الكشف عن شعار شركة "ستيلانتيس" الجديد قريباً.


جدير بالذكر أن المقر الرئيسي لتحالف "فيات كرايسلر"، و"بيجو ستروين"، بعد الاندماج سيكون في هولندا، وسوف تدرج أسهم المجموعة الجديدة ببورصات باريس وميلانو ونيويورك، على أن يتولى جون إلكان رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر رئاسة المجموعة الجديدة بينما سيصبح كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لبيجو المدير التنفيذي الجديد.

المصدر: الوفد

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