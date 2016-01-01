

خبراء تغذية يحذرون من الإفراط في تناول البطاطس المحمرة خبراء تغذية يحذرون من الإفراط في تناول البطاطس المحمرة

يحب الكثيرين منا تناولها.. لا نستغني عنها في وجباتنا المختلفة، فكلما يشعر الإنسان الجوع خاصة ليلا، يذهب لتحمير البطاطس أو شراء أكياس الشيبسي الجاهزة.



ومن حين لآخر تنتشر بعض الفرضيات والدراسات التي تحذر من تناول رقائق البطاطس المقلية، فهل يعتبر هذا النوع من الغذاء مُضر بالصحة فعلا؟



متى تكون البطاطس مضرة بالصحة؟

أوضح خبير التغذية الروسي، إيفان أليمينكو: أن رقائق البطاطس والمشروبات الغازية والحلويات من أكثر الأطعمة المضرة بالصحة، وذلك يكمن في كميات الملح والسكريات ومحتوى السعرات الحرارية العالي في هذه المواد.

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وافقه الرأي خبير التغذية الدكتور حسين منصور، قائلًا "إن الإفراط في تناول رقائق البطاطس يضر بالصحة، لذا يجب تناولها بكميات معقولة قليلة حتى لا تؤثر بالسلب على صحة الجسم".وأوضح "منصور"، أن تناول البطاطس بكميات زائدة ولا حاجة للجسم بها من شأنه أن يتحول إلى شحوم في الجسم، ما يساهم في زيادة السمنة.وشدد خبير التغذية، على أن البطاطس يكون لها فائدة إذا جرى تحميرها في زيت نظيف غير مكرر، ولا تكون محمرة كثيرًا تميل إلى أنها "محروقة"، بالإضافة إلى الكمية المناسبة ففي هذه الحالة لا يكون للبطاطس أضرار عند تناولها.وأضاف أن البطاطس ضارة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومن يعانون من مشاكل تصلب الشرايين، كونها تحتوي على الكوليسترول، وكذلك مضرة بمن يعانون من السمنة لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.