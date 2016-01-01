

بريطانيا.. زواج ملكي "صامت" بحضور الملكة إليزابيث بريطانيا.. زواج ملكي "صامت" بحضور الملكة إليزابيث

بحضور الملكة إليزابيث الثانية جدة العروس، أعلن قصر باكنغهام أن الأميرة بياتريس تزوجت المطور العقاري البريطاني إدواردو موزي في حفل خاص، صباح الجمعة.



وأقيم الحفل في الكنيسة الملكية في وندسور، بحضور الملكة وزوجها دوق إدنبره وأفراد الأسرة المقربين الآخرين، مع عدد محدود من المدعوين تماشيا مع القواعد الإرشادية الخاصة بفيروس كورونا.



وبياتريس (31 عاما) هي الابنة الكبرى للأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون، أما زوجها فيبلغ من العمر 37 عاما.

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وكانت الكنيسة ذاتها شهدت زفاف جدة بياتريس الكبرى الملكة فيكتوريا على الأمير ألبرت، عام 1840.بياتريس أعلنت خطبتها على موزي العام الماضي، علما أن العريس بريطاني المولد وينتسب لأسرة إيطالية عريقة.وكان والد العروس تنحى عن المهام الملكية في نوفمبر على خلفية انتقادات لصداقته بالملياردير الأميركي جيفري إبستاين، الذي أدين في اتهامات باعتداءات جنسية وتوفي في أغسطس الماضي.وكانت سيدة أميركية تدعى فيرجينيا روبرتس جيفر قالت إنها أقامت علاقة مع الأمير بتوصية من إبستاين، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.ويريد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي التحقيق مع الأمير في إطار تحقيق إبستاين، لكن المدعي الأميركي العام قال الشهر الماضي إن الأمير أندرو لم يكن متعاونا، وينفي ارتكاب أي جرم.والعام قبل الماضي، تزوجت الأميرة يوجيني شقيقة بياتريس الصغرى، من جاك بروكبانك، في قلعة وندسور.