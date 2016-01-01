تصريحات نارية من ميسي تنذر بالخطر



ميسي ميسي

انتقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الفريق بعد الخسارة أمام أوساسونا 1-2 ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الليغا، وضياع لقب الدوري لصالح ريال مدريد.



قال ميسي في تصريحات تلفزيونية عقب الهزيمة في المباراة:"الريال فعل ما عليه، ولم يخسر أي مباراة بعد استئناف المسابقات، يستحق الإشادة، ولكننا ساعدنا في إهدائهم اللقب، خسرنا نقاطا لا يجب فقدانها، لهذا علينا انتقاد أنفسنا نحن اللاعبين، نحن برشلونة ويجب أن لا نخسر أي مباراة مهما كانت قيمتها".



وحذر الساحر زملاءه من مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا: "قلت من قبل إن هذا الفريق لا يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا ولم يصدقوني، والآن خسرنا اللقب بشكل لا يليق بنا، علينا تغيير الكثير من الأمور قبل لقاء نابولي لتصحيح أوضاع الفريق".