خبراء الأرصاد : طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود طقس غدا /السبت/ نهارا - شبورة مالية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة تنشط احيانا - طقس معتدل على السواحل الشمائية والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على شمال و جنوب البلاد والرياح معتدلة .
حالة الطقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجه البحري - لطيف على السواحل الشمالية -معتدل على شمال وجنوب الصعيد - شبورة مالية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون : خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية
وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من مترونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر .
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الاسكندرية 30 25
وادى النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 33 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 23
السلوم 31 21
سيوة 36 22
بورسعيد 30 25
دمياط 29 24
الزقازيق 35 24
المنصورة 35 23
الاسماعيلية 36 24
السويس 36 25
العريش 31 23
رفح 30 22
رأس سدر 35 25
نخل 35 21
نويبع 36 29
طابا 35 28
كاترين 34 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 28
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 38 25
قنا 39 26
الأقصر 40 28
أسوان 40 29
ادفو 39 27
أبوسمبل 39 27
الوادى الجديد 39 26
شلاتين 38 28
ابو رماد 38 28
حلايب 35 30
رأس حدربة 37 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 29
المدينة 42 28
الرياض 44 28
المنامة 41 34
أبوظبى 43 34
الدوحة 40 34
الكويت 47 32
دمشق 38 18
بيروت 30 24
عمان 33 19
القدس 30 19
غزة 30 23
بغداد 46 29
مسقط 35 30
صنعاء 27 16
الخرطوم 38 27
طرابلس 28 23
تونس 31 21
الجزائر 27 18
الرباط 28 20
أنقرة 34 18
اسطنبول 28 22
اسلام اباد 38 26
نيودلهى 35 28
جاكرتا 32 24
بكين 30 24
كوالالمبور 32 24
طوكيو 26 22
أثينا 31 21
روما 29 17
باريس 28 13
مدريد 37 20
برلين 27 16
لندن 23 15
مونتريال 31 22
موسكو 21 13
نيويورك 32 24
واشنطن 36 24
نواكشوط 29 25
اديس ابابا 20 14
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