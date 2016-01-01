

خبراء الأرصاد : طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة خبراء الأرصاد : طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود طقس غدا /السبت/ نهارا - شبورة مالية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة تنشط احيانا - طقس معتدل على السواحل الشمائية والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على شمال و جنوب البلاد والرياح معتدلة .



حالة الطقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجه البحري - لطيف على السواحل الشمالية -معتدل على شمال وجنوب الصعيد - شبورة مالية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة .



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون : خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

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وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من مترونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربيةوفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر .العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الاسكندرية 30 25وادى النطرون 34 24طنطا 35 24شبين الكوم 35 24دمنهور 33 24بلطيم 30 24مطروح 29 23السلوم 31 21سيوة 36 22بورسعيد 30 25دمياط 29 24الزقازيق 35 24المنصورة 35 23الاسماعيلية 36 24السويس 36 25العريش 31 23رفح 30 22رأس سدر 35 25نخل 35 21نويبع 36 29طابا 35 28كاترين 34 20الطور 35 26شرم الشيخ 39 29الغردقة 38 28مرسى علم 36 28الفيوم 37 24بنى سويف 37 24المنيا 37 24أسيوط 38 25سوهاج 38 25قنا 39 26الأقصر 40 28أسوان 40 29ادفو 39 27أبوسمبل 39 27الوادى الجديد 39 26شلاتين 38 28ابو رماد 38 28حلايب 35 30رأس حدربة 37 29أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:العظمى الصغرىمكة المكرمة 43 29المدينة 42 28الرياض 44 28المنامة 41 34أبوظبى 43 34الدوحة 40 34الكويت 47 32دمشق 38 18بيروت 30 24عمان 33 19القدس 30 19غزة 30 23بغداد 46 29مسقط 35 30صنعاء 27 16الخرطوم 38 27طرابلس 28 23تونس 31 21الجزائر 27 18الرباط 28 20أنقرة 34 18اسطنبول 28 22اسلام اباد 38 26نيودلهى 35 28جاكرتا 32 24بكين 30 24كوالالمبور 32 24طوكيو 26 22أثينا 31 21روما 29 17باريس 28 13مدريد 37 20برلين 27 16لندن 23 15مونتريال 31 22موسكو 21 13نيويورك 32 24واشنطن 36 24نواكشوط 29 25اديس ابابا 20 14