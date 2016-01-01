

حظك اليوم| توقعات الأبراج 17 يوليو 2020 حظك اليوم| توقعات الأبراج 17 يوليو 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.







الحمل

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من21/3 إلى 20/4عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بكرم وقد تجمعك بالأخوة مناسبة سعيدة.مهنيا: المريخ في برجك يمنحك إصرارا ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.الثورمن 21/4 إلى 21/5مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحمي نفسك وأن تكون حذرا ولبقا، وقُم بحساب نفقاتك بعناية.عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتعامل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.الجوزاءمن 22/5 إلى 21/6مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويجعلك لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.عاطفيا: القمر في برجك يمدك بكل السحر والجاذبية ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.السرطانمن 22/6 إلى 22/7عاطفيا وصحيا: الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية!مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك، ومن المهم أن تحافظ على السرية والكتمان.الأسدمن 23/7 إلى 22/8عاطفيا واجتماعيا: فينوس والقمر داعمان ويدفعانك للاقتراب ممن تحب، واليوم تحصل بسهولة على دعم الأصدقاء.مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.العذراءمن 23/8 إلى 22/9عاطفيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب.عائليا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.الميزانمن 23/9 إلى 22/10مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع مما يجعل اليوم مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة ولقاءات واعدة.عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تمدك بالمشاعر الدافئة وتخيم على علاقاتك روح الود والتفاؤل.العقربمن 23/10 إلى 22/11مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بسرعة بديهة ويساعدك على علاج مستجدات مالية.عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك سحرا ويدفعانك للانفتاح على مناطق جديدة وقد تكتشف اليوم معلومات مهمة.القوسمن 23/11 إلى 21/12مهنيا وماليا: فينوس والقمر في مواجهة برجك والوقت ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل.عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن هادئا مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.الجديمن 22/12 إلى 20/1صحيا ومهنيا: القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة ونشاطا، وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك.عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك، وعليك أن تقاوم ميلك للتمرد والانفعال.الدلومن 21/1 إلى 19/2عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحب يجعلك تنعم اليوم براحة البال واليسر في الحب والصداقة.مهنيا: تتحمل مسئولياتك جيدا.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة.الحوتمن 20/2 إلى 20/3عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر معاكسان.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم باللباقة في إدارة الحوارات.مهنيا واجتماعيا: انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع ومع ذلك تستطيع أن تحقق تطورا.