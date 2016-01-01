حظك اليوم| توقعات الأبراج 17 يوليو 2020

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حظك اليوم| توقعات الأبراج 17 يوليو 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.



الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بكرم وقد تجمعك بالأخوة مناسبة سعيدة.

مهنيا: المريخ في برجك يمنحك إصرارا ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحمي نفسك وأن تكون حذرا ولبقا، وقُم بحساب نفقاتك بعناية.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتعامل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويجعلك لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.

عاطفيا: القمر في برجك يمدك بكل السحر والجاذبية ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.





السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا وصحيا: الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية!

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك، ومن المهم أن تحافظ على السرية والكتمان.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والقمر داعمان ويدفعانك للاقتراب ممن تحب، واليوم تحصل بسهولة على دعم الأصدقاء.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.





العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب.

عائليا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع مما يجعل اليوم مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة ولقاءات واعدة.

عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تمدك بالمشاعر الدافئة وتخيم على علاقاتك روح الود والتفاؤل.





العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بسرعة بديهة ويساعدك على علاج مستجدات مالية.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك سحرا ويدفعانك للانفتاح على مناطق جديدة وقد تكتشف اليوم معلومات مهمة.





القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: فينوس والقمر في مواجهة برجك والوقت ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن هادئا مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.





الجدي

من 22/12 إلى 20/1

صحيا ومهنيا: القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة ونشاطا، وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك، وعليك أن تقاوم ميلك للتمرد والانفعال.





الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحب يجعلك تنعم اليوم براحة البال واليسر في الحب والصداقة.

مهنيا: تتحمل مسئولياتك جيدا.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة.





الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر معاكسان.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم باللباقة في إدارة الحوارات.

مهنيا واجتماعيا: انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع ومع ذلك تستطيع أن تحقق تطورا.

المصدر: اخبار اليوم

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