

ارتفاع أسهم أوروبا بفضل أرباح شركات سويدية ودايملر ارتفاع أسهم أوروبا بفضل أرباح شركات سويدية ودايملر

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ تتحول الأنظار صوب بروكسل، حيث من المتوقع أن يضع قادة الاتحاد الأوروبي تفاصيل صندوق تعافى بقيمة 750 مليار يورو، فيما تلقت السوق الدعم أيضا من تحديثات إيجابية للأرباح من إريكسون ودايملر وشركات أخرى.







وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، فيما قفز قطاع صناعة السيارات 1.8% بعد أن قالت دايملر إنها تتوقع تكبد خسارة تشغيلية تقل عن المتوقع في الربع الثاني.

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وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم في السويد 0.9%، فيما أعلنت فولفو لصناعة الشاحنات وإريكسون لصناعة معدات الاتصالات عن أرباح أساسية أفضل من المتوقع، بينما أعلن سويدبنك إيه.بي عن انخفاض أقل من المتوقع في صافي الربح.وارتفع المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.1% بعد أن صعد في الأشهر القليلة الماضية بفضل آمال في أن صندوقا للاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصادات المتضررة من الجائحة سينتشل التكتل من الركود.