ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ تتحول الأنظار صوب بروكسل، حيث من المتوقع أن يضع قادة الاتحاد الأوروبي تفاصيل صندوق تعافى بقيمة 750 مليار يورو، فيما تلقت السوق الدعم أيضا من تحديثات إيجابية للأرباح من إريكسون ودايملر وشركات أخرى.
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، فيما قفز قطاع صناعة السيارات 1.8% بعد أن قالت دايملر إنها تتوقع تكبد خسارة تشغيلية تقل عن المتوقع في الربع الثاني.
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التعليقات على ارتفاع أسهم أوروبا بفضل أرباح شركات سويدية ودايملر
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