الحكومة توضح حقيقة خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل كورونا

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صورة الخبر: الحكومة توضح حقيقة خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل كورونا
الحكومة توضح حقيقة خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقيع أي خصومات على رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجازات الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حال وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

المصدر: المصرى اليوم

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