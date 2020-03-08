الحكومة توضح حقيقة خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقيع أي خصومات على رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجازات الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
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