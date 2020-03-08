

ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بقيمة جنيه واحد، ليسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً فى مصر، 802 جنيه للجرام، فى حين يسجل سوق الصاغة بمصر تراجعا ملحوظا فى مبيعات المعدن النفيس منذ مطلع 2020.



أسعار الذهب اليوم فى مصر...

عيار 18: 687.40 جنيه



عيار 21 : 802 جنيه



عيار 24 : 916.55 جنيه



الجنيه الذهب : 6416 جنيها



السعر العالمي : 1800 دولار







واستقر الذهب قرب المستوى البالغ 1800 دولار اليوم الجمعة بعد أن تراجع على نحو حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقت جاذبيته كملاذ آمن الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوتر بين الولايات المتحدة والصين.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1797.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1798 دولارا.



وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "يظل الذهب قويا بسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية، ومعاودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة وكذلك في أنحاء العالم. لكن صعود الدولار الأمريكي يكبح الذهب".



وتمسك الدولار بارتفاعه مقابل منافسيه، إذ يستفيد أيضا من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن.



وأعلنت الولايات المتحدة عن 70 ألف حالة إصابة جديدة على الأقل بكوفيد-19 يوم الخميس، وهي زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر بحسب إحصاء لرويترز.



وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الاقتصاد الأمريكي قد يستغرق سنوات للتعافي من الدمار الناجم عن الجائحة، وإن الوقت لم يحن بعد للتفكير في رفع أسعار الفائدة.



وخفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1967.75 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 822.07 دولار.وهبطت الفضة 0.7 بالمئة إلى 19.03 دولار لكنها تتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.