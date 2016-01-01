تقدم بوابه أخبار اليوم، خدمة البث المباشر من الفضاء حيث سيُجري رائدا فضاء مهمة سير فضائي خارج محطة الفضاء الدولية، لإنهاء جهود 3 سنوات ونصف لترقية نظام طاقة المحطة.
ويستبدل رواد الفضاء (كريس كاسيدي) و (روبرت بهنكن) بطاريات النيكل والهيدروجين القديمة ببطاريات ليثيوم أيون جديدة ، وكانت البطاريات الجديدة وصلت إلى المحطة على متن سفينة شحن يابانية في مايو 2020.
وتستمر المهمه لمدة سبع ساعات، ومن المقرر أن تتم عملية صيانة ثانية يوم الثلاثاء 21 يوليو.
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التعليقات على بث مباشر| ترقية نظام طاقة محطة الفضاء الدولية
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