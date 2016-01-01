بث مباشر| ترقية نظام طاقة محطة الفضاء الدولية

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بث مباشر| ترقية نظام طاقة محطة الفضاء الدولية

تقدم بوابه أخبار اليوم، خدمة البث المباشر من الفضاء حيث سيُجري رائدا فضاء مهمة سير فضائي خارج محطة الفضاء الدولية، لإنهاء جهود 3 سنوات ونصف لترقية نظام طاقة المحطة.

ويستبدل رواد الفضاء (كريس كاسيدي) و (روبرت بهنكن) بطاريات النيكل والهيدروجين القديمة ببطاريات ليثيوم أيون جديدة ، وكانت البطاريات الجديدة وصلت إلى المحطة على متن سفينة شحن يابانية في مايو 2020.

وتستمر المهمه لمدة سبع ساعات، ومن المقرر أن تتم عملية صيانة ثانية يوم الثلاثاء 21 يوليو.

ويتابع رواد الفضاء اليوم، عمل تبديل البطاريات الذي بدأ العام الماضي واستمر حتى يناير، وتعتبر مهمة إصلاح معقدة تم إجراؤها على جانبي هيكل المحطة ، حيث توجد مصفوفات الطاقة الشمسية بحجم ملعب كرة السلة، تلك المصفوفات الشمسية تدور ببطء حول الهيكل لتتتبع الشمس ، ولكن سيتم تثبيتها في مكانها أثناء مهمة السير في الفضاء.



المصدر: اخبار اليوم

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