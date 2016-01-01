أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأكد الرئيس المصري مجددا خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.
من جانبه، أشاد رامافوزا بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مما يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل الأزمة.
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التعليقات على السيسي: مياه النيل قضية وجودية لشعب مصر ونرفض الإجراءات الأحادية في سد النهضة
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