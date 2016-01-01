قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده ستفعّل أي وسيلة يقتضيها الحفاظ على الأمن القومي.
وقال بسام راضي إن السيسي ذكر بوضوح "أنه يخطئ من يظن أن الصبر تردد أو ضعف، ولكن هذا سمة الكبار والقيادة الرشيدة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "mbc مصر": "إذا كان هناك ما يقتضي الحفاظ على الأمن القومي فأي وسيلة تحافظ عليه فهي مفعلة بالتأكيد".
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التعليقات على الرئاسة المصرية: سنفعّل أي وسيلة يقتضيها الحفاظ على أمننا القومي وصبرنا ليس ضعفا (فيديو)
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