الرئاسة المصرية: سنفعّل أي وسيلة يقتضيها الحفاظ على أمننا القومي وصبرنا ليس ضعفا (فيديو)

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صورة الخبر: المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده ستفعّل أي وسيلة يقتضيها الحفاظ على الأمن القومي.

وقال بسام راضي إن السيسي ذكر بوضوح "أنه يخطئ من يظن أن الصبر تردد أو ضعف، ولكن هذا سمة الكبار والقيادة الرشيدة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "mbc مصر": "إذا كان هناك ما يقتضي الحفاظ على الأمن القومي فأي وسيلة تحافظ عليه فهي مفعلة بالتأكيد".

وبالنسبة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة الليبية، أشار راضي إلى أن الموقف معقد وهناك عوامي كثيرة وتضارب مصالح، شأنها شأن الأزمات الأخرى الموجودة في المنطقة، مبينا أن المسار السياسي يأخذ وقتا طويلا إذا كان هناك تدخل خارجي.

كما أكد خلال المداخلة الهاتفية أن القوات المسلحة دمرت 10 آلاف سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية مع ليبيا كانت محملة بالإرهابيين خلال الست سنوات الماضية.

المصدر: RT

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