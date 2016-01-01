سياسي مصري: سد النهضة بني على أراض تابعة لمملكة مصر

آخر الأخباراخبار مصر › سياسي مصري: سد النهضة بني على أراض تابعة لمملكة مصر

صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة

قال المفكر والسياسي المصري مصطفى الفقي إن الأرض التي بني عليها سد النهضة تعود لمملكة مصر والسودان التاريخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة والناس" أن "الأرض التي بني عليها سد النهضة كانت أراضي سودانية تملكها مملكة مصر والسودان، ولا يستطيع أحد أن يجادل في هذا الأمر".

وأشار الفقي إلى أن هناك تراكما من "العقد التاريخية" التي تعاني منها إثيوبيا تجاه مصر، مؤكدا أن هناك "مشاعر تاريخية دفينة تجاه مصر"، فضلا عن محاولات للعبث بنهر النيل.

ولفت الفقي إلى أن مصر مستهدفة بمحاولة تطويقها سواء بالإرهاب في سيناء، أو عبر العبث بحدودها مع ليبيا، أو ما يجري من جانب إثيوبيا في قضية سد النهضة.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سياسي مصري: سد النهضة بني على أراض تابعة لمملكة مصر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1807

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager