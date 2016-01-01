ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه (فيديو)



ريال مدريد ريال مدريد

توج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم قبل جولة من نهاية المسابقة بعد تغلبه على ضيفه فياريال 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة الـ37 من "الليغا".



وسجل الفرنسي كريم بنزيما هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 29 و77 من ركلة جزاء.



فيما سجل فيسنتي إيبورا هدف فياريال الوحيد في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، ضمن الريال تتويجه باللقب رسميا قبل جولة من نهاية المسابقة، بعد أن رفع رصيده في صدارة الترتيب إلى 86 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن مطارده وغريمه برشلونة الذي خسر على أرضه أمام أوساسونا 2-1.في المقابل، توقف رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق الدوري.وبهذا التتويج، عزز ريال مدريد رقمه القياسي بعدد مرات التتويج بلقب الدوري الإسباني بواقع 34 لقبا، ووسع الفارق عن أقرب مطارديه برشلونة صاحب الـ26 لقبا.https://twitter.com/i/status/1283874101157920769