ننشر جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين

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صورة الخبر: مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM‏ للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ والتي ستبدأ يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٠.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الجدول المعتمد والذي من المقرر أن ينتهي يوم 3 سبتمبر 2020

السبت 22 اغسطس : مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)
الاحد 23 اغسطس : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية)
الاثنين 24 اغسطس : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) – مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)
الاربعاء 26 اغسطس : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) – مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)
الخميس 27 اغسطس : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية القانية) – مقاييس المفاهيم (اللغة الاجنبية الثانية)
السبت 29 اغسطس : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)
الاحد 30 اغسطس : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)
الاثنين 31 اغسطس : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء والجيولوجيا)
الاربعاء 2 سبتمبر : مقاييس المفاهيم (الاخياء) – مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)
الخميس 3 سبتمبر : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء و الفيزياء)

صورة الخبر: مدارس المتفوقين

المصدر: elbalad

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