اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (للمكفوفين) للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والتي ستبدأ يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٠
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الجدول المعتمد الذي يبدأ يوم 22 اغسطس ويستمر حتى 5 سبتمبر 2020
السبت 22 اغسطس : اللغة العربية (الورقة الاولى)
الاحد 23 اغسطس : اللغة العربية (الورقة الثانية)
الاثنين 24 اغسطس : علم النفس ، وعلم الاجتماع
الاربعاء 26 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى (ورقة اولى)
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التعليقات على ننشر جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة " المكفوفين"
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