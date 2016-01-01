ننشر جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة " المكفوفين"



طلاب الثانوية العامة " المكفوفين" طلاب الثانوية العامة " المكفوفين"

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (للمكفوفين) للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والتي ستبدأ يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٠



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الجدول المعتمد الذي يبدأ يوم 22 اغسطس ويستمر حتى 5 سبتمبر 2020



السبت 22 اغسطس : اللغة العربية (الورقة الاولى)

الاحد 23 اغسطس : اللغة العربية (الورقة الثانية)

الاثنين 24 اغسطس : علم النفس ، وعلم الاجتماع

الاربعاء 26 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى (ورقة اولى)

الخميس 27 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى (ورقة ثانية)السبت 29 اغسطس : الجغرافيا (ورقةأولى)الاحد 30 اغسطس : اللغة الاجنبية الثانية (ورقة اولى) و اللغة الاجنبية الثانية (ورقة ثانية)الاربعاء 2 سبتمبر : التاريخ (ورقة اولى)الخميس 3 سبتمبر : التاريح (ورقة ثانية)السبت 5 سبتمبر : الفلسفة و المنطق



