غدا..غلق باب التسجيل لطلاب البرامج التخصصية بهندسة عين شمس

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أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس انه باب التسجيل لطلبة البرامج التخصصية لفصل صيف ٢٠٢٠ بدأ من امس وحتى انتهاء يوم الجمعة ١٧ يوليو و ذلك وفقا للتعليمات الموجودة فى الملف على الرابط المرفق.



https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download



الجدير بالذكر صرح الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس انه سوف تبدأ تدريبات وامتحانات العملي لبعض المقررات يوم السبت 11 يوليو مع بدء الامتحانات النهائية لجميع المقررات يوم السبت 18 يوليو .

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وأكد عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس علي أخذ جميع الإجراءات الاحترازية وذلك للمحافظة على جميع أفراد منظومة التعليم من طلاب وأعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة والاداريين وأفراد الأمن.