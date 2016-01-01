غدا..غلق باب التسجيل لطلاب البرامج التخصصية بهندسة عين شمس

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › غدا..غلق باب التسجيل لطلاب البرامج التخصصية بهندسة عين شمس

صورة الخبر: هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس انه باب التسجيل لطلبة البرامج التخصصية لفصل صيف ٢٠٢٠ بدأ من امس وحتى انتهاء يوم الجمعة ١٧ يوليو و ذلك وفقا للتعليمات الموجودة فى الملف على الرابط المرفق.

https://portal.eng.asu.edu.eg/ar/download

الجدير بالذكر صرح الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس انه سوف تبدأ تدريبات وامتحانات العملي لبعض المقررات يوم السبت 11 يوليو مع بدء الامتحانات النهائية لجميع المقررات يوم السبت 18 يوليو .

وأكد عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس علي أخذ جميع الإجراءات الاحترازية وذلك للمحافظة على جميع أفراد منظومة التعليم من طلاب وأعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة والاداريين وأفراد الأمن.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على غدا..غلق باب التسجيل لطلاب البرامج التخصصية بهندسة عين شمس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78449

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager