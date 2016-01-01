هل يجوز لرجل ارتداء السلسلة والأنسيال ؟

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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيه السائل: ما حكم ارتداء الرجل السلسلة والأنسيال؟



وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن ارتداء السلسلة والأنسيال في ثقافتنا هو من زينة النساء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجل بالنساء وعن تشبه المرأة بالرجال.



وأوضح وسام أن المقصود بالتشبه هنا هو التشبه الذي يقصد به صاحبه التشبه بالجنس الآخر، وهذا ما يكون عليه الإثم وما يقصد به الحديث ويستحق ما ورد فيه، وأضاف أمين الفتوى أن أمور الزينة بشكل عام يرجع فيها إلى الأعراف والتقاليد والأعراف الاجتماعية مؤكدًا أن "علينا أن نسير على هذه التقاليد وتلك الثقافة، ولا نكون نشازًا في المجتمع الذي نعيش فيه.

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اقرأ أيضًا| حكم قطع قراءة الفاتحة للحاق بالإمام في الركوع؟هل حرام ارتداء الرجال السلسلة.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار المصرية.أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن السلسلة زينة للمرأة، والعرف في بلادنا وفي بلاد المسلمين أنها من زينة النساء ولا يستحب أن يتشبه الرجال بالنساء في هذا النوع من الزينة.حكم لبس الرجل سلسلة فضة، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس الرجل سلسلة فضة يندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات.وأضاف «شلبي» فى إجابته عن سؤال «هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فـ لبس الرجل سلسلة فضة مندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان أن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.