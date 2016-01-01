

انتفاضة ضد الغنوشي.. نواب بالبرلمان التونسي يمنعونه من الجلوس على مقعد الرئيس انتفاضة ضد الغنوشي.. نواب بالبرلمان التونسي يمنعونه من الجلوس على مقعد الرئيس

تداول مستخدمون تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها عدد من نواب الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، على رأسهم رئيسة الحزب عبير موسى، وهم يحيطون بمقعد رئيس البرلمان لمنع زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي من الجلوس عليه.



ومن جانبه، أعلن رئيس كتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي هشام العجبوني، اليوم الخميس، أن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ستودع في البرلمان اليوم.



ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، قال العجبوني أنه سيتم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان التونسي اليوم الخميس بعد بلوغها النصاب القانوني (73 صوتا)".

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وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال التونسي إلياس الفخفاخ قد أقدم أمس الأربعاء على إقالة جميع وزراء حركة النهضة، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته كرئيس للوزراء واستمراره رئيسًا لحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.وأصدرت حركة النهضة صباح اليوم بيانًا مرتبكًا وغاضبًا، حذرت في الفخفاخ من تسمية تعيينات جديدة في الحكومة أو "إقالات بنية تصفية الحسابات".