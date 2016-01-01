تداول مستخدمون تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها عدد من نواب الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، على رأسهم رئيسة الحزب عبير موسى، وهم يحيطون بمقعد رئيس البرلمان لمنع زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي من الجلوس عليه.
ومن جانبه، أعلن رئيس كتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي هشام العجبوني، اليوم الخميس، أن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ستودع في البرلمان اليوم.
ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، قال العجبوني أنه سيتم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان التونسي اليوم الخميس بعد بلوغها النصاب القانوني (73 صوتا)".
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التعليقات على انتفاضة ضد الغنوشي.. نواب بالبرلمان التونسي يمنعونه من الجلوس على مقعد الرئيس
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