

نيسان تزيح الستار عن "آريا" السيارة كروس أوفر الكهربائية 100% نيسان تزيح الستار عن "آريا" السيارة كروس أوفر الكهربائية 100%

أطلقت نيسان اليوم السيارة الجديدة كلياً نيسان آريا ، وهي سيارة كروس أوفر SUV كهربائية تمكن العملاء من السير لمدة أطول مع المزيد من الاستمتاع بالقيادة والثقة والراحة مع أفضل سبل الاتصال

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تتسم آريا بمحرك كهربائي 100% بقدرة رائعة على زيادة السرعة والعمل بسلاسة وهدوء. ويستطيع السائق والركاب الشعور والاستمتاع بالرحلة بفضل تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتقنية المساعدة في مستوى الإرشاد، والاتصال سهل والمميز مع مساحة داخلية كبيرة، وصالون داخلي أنيق. مع نطاق يصل إلى 610 كيلومتر1، تعتبر آريا الاختيار الأمثل للمشاوير اليومية ورحلات نهاية الأسبوع

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وقام السيد ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لنسيان والسيد أشواني جوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة بإزاحة الستار عن السيارة آريا للجمهور حول العالم من خلال فاعلية تم نقله عبر الانترنت في جناح نيسان الجديد في يوكلاهما

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وقال جوبتا "إن نيسان آريا سيارة جميلة ورائعة حقاً، حيث تسمح للعملاء بالسير لمدة أطول وعلى نحو أسهل وأكثر راحة فقد صممت جوبتا بشكل يثير الإعجاب، وتعبر عن الهدف الذي تسعى نيسان جاهدة إلى تحقيقه وهو جعل حياة العملاء أكثر سهولة."ومن المقرر أن تُطرح السيارة الجديدة كلياً نيسان آريا للبيع في اليابان في منتصف 2021، وأن يصل سعرها إلى حوالي 5 مليون ين، وتخطط نيسان لعرض آريا للبيع في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين بنهاية العام 2021أداء قوية لتلبية نطاق واسع من الاحتياجاتتتقدم آريا، والتي استفادت من ريادة نيسان في مجال السيارات الكهربائية حول العالم، خطوة للأمام بالنسبة للأداء القوي والإمكانيات للسيارات التي تعمل بدون انبعاثاتوتدمج السيارة آريا، والتي تعمل بالكامل عن طريق الطاقة الكهربائية، ما بين تقديم أعلى مستويات من الطاقة وإمكانيات ونطاقات الشحن. يمكن للعملاء الاختيار ما بين العديد من الأساليب لتلبية كافة الاحتياجات الفردية لكل عميل. وتتضمن تلك الخيارات نظام الدفع بعجلتين ونظام الدفع الرباعيe-4ORCE، هذا بالإضافة إلى حجمين مختلفين من البطآرياتويوازن نظام التحكم في الدفع الرباعيe-4ORCEما بين الأداء القوي مع القدرة على التكيف مع مختلف الظروف الجوية، ويقدم محرك السيارة الكهربائي المزدوج قيادة متزنة يمكن التحكم بها مع مستوى أداء السيارات الرياضية بمنتهى السهولة والسرعةتصميم عصري وتكنولوجيات متقدمة لقيادة خالية من الإجهادتعتبر السيارة آريا هي أكثر سيارات نيسان المتقدمة تكنولوجياً على الإطلاق حتى الآنسيشعر السائق بالمزيد من الثقة مع أقلمجهودبفضل نظام مساعدة السائق المتقدمProPILOT 2.0وتقنية المساعدة في الركنProPILOT Remote Parkومميزاتe-Pedal، هذا بالإضافة إلى نظام نيسان للأمانNissan’s Safety Shield systemوالمتوافر في كافة موديلات آريا، والتي تحتوي على نظامIntelligent Around View Monitorوالذي يسمح بالرؤية من مختلف الزوايا عن طريق كاميرات التصوير، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي،Intelligent Forward Collision Warning,ونظام الفرامل الذكية للطوارئ، بالإضافة إلى تكنولوجيا فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية الخلفيةوتسمح واجهة التقنية البشرية الجديدة كلياً للعملاء بتعديل إعدادات السيارة عن طريق الصوت، هذا بجانب تحديثات البرامج الثابتة اللاسلكية والتي تجعل السائق والركاب يشعرون بالراحة والاستمتاع بالرحلة، وتحتوي السيارة كذلك على نظامAmazon’s Alexato helpوالذي يسهل من حياتهم ويجعلها أكثر تنظيماًكابينة داخلية واسعة ذات أرضية مسطحةإن الشكل الرائع للسيارة آريا يمثل لغة نيسان الجديدة في التصاميم، وهو النهج المستقبلي الياباني الذي يناسب كل العصور والأزمنة. وتتسم بأسلوب ياباني مميز يتم التعبير عنه بطريقة قوية ومبسطة على نحو عصري في ذات الوقتواستفاد مصممو نيسان من منصة السيارة الكهربائية الجديدة التي سمحت بصنع أرضية مسطحة للسيارة من الداخل، مع عناصر التحكم في المناخ المدمجة في السيارة، والتي تمنح آريا أكبر مساحة للكابينة الداخلية في فئتها. إن التصميم الداخلي الرائع للسيارة مع المقاعد التي تتميز بانعدام الجاذبية تقدم بيئة مريحة ورحبة للسائق وللركاب كذلكوقال جوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نيسان، "إن آريا تزيد من متعة القيادة وتضمن أعلى مستويات من الراحة والثقة مع متعة الاتصال بسهولة وسرعة، وتعتبر آريا أكثر من مجرد سيارة كروس أوفر كهربائية رائعة، أنها تقدم مستوى جديد من السيارات الكهربائية، وسيتم طرحها في الأسواق عن قريب