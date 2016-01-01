تويوتا كامري 2021 تحصل على تحديثات طفيفة

كشفت تويوتا رسمياً عن كامري 2021، بتحديثات بسيطة، تشتمل على أنظمة السلامة Safety Sense 2.5 الجديدة كلياً من تويوتا، ونسخة XSE هايبرد جديدة، وترقيات تصميمية للحفاظ على السيدان الأكثر مبيعاً في مكانها الطبيعي.
واحد من أكبر هذه التغييرات هي أنظمة السلامة Safety Sense 2.5، والتي تأتي بشكل قياسي في جميع فئات كامري 2021، مع كاميرا عالية الجودة ورادار يوفر نطاق استجابة أوسع، واستجابة محسنة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتحذير ما قبل التصادم، ومساعد التوجيه في حالات الطوارئ، من بين مزايا أخرى عديدة، وستكون كامري الجديدة أول من تحصل عليها من تشكيلة تويوتا، على أن تصل إلى موديلات أخرى في المستقبل القريب.
أما بالنسبة لنسخة كامري XSE هايبرد، فهي تحصل على مظهر جديد مع شبك أسود لامع ومصابيح أمامية ليد، وجنوط مقاس 19 بوصة، ولمسات جلدية فاخرة في المقصورة، وميكانيكياً، تحصل السيارة على قوتها من محرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 208 حصان و221 نيوتن.متر من عزم الدوران.
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