

تويوتا كامري 2021 تحصل على تحديثات طفيفة تويوتا كامري 2021 تحصل على تحديثات طفيفة

كشفت تويوتا رسمياً عن كامري 2021، بتحديثات بسيطة، تشتمل على أنظمة السلامة Safety Sense 2.5 الجديدة كلياً من تويوتا، ونسخة XSE هايبرد جديدة، وترقيات تصميمية للحفاظ على السيدان الأكثر مبيعاً في مكانها الطبيعي.



واحد من أكبر هذه التغييرات هي أنظمة السلامة Safety Sense 2.5، والتي تأتي بشكل قياسي في جميع فئات كامري 2021، مع كاميرا عالية الجودة ورادار يوفر نطاق استجابة أوسع، واستجابة محسنة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتحذير ما قبل التصادم، ومساعد التوجيه في حالات الطوارئ، من بين مزايا أخرى عديدة، وستكون كامري الجديدة أول من تحصل عليها من تشكيلة تويوتا، على أن تصل إلى موديلات أخرى في المستقبل القريب.



أما بالنسبة لنسخة كامري XSE هايبرد، فهي تحصل على مظهر جديد مع شبك أسود لامع ومصابيح أمامية ليد، وجنوط مقاس 19 بوصة، ولمسات جلدية فاخرة في المقصورة، وميكانيكياً، تحصل السيارة على قوتها من محرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 208 حصان و221 نيوتن.متر من عزم الدوران.

في حين حصلت فئات كامري 2021 على تحديثات في التصميم هي الأخرى، في حين تم الاستغناء عن طراز L الأساسي، ليحتل طراز LE مكانه، وتأتي بخيارين من المحركات بالإضافة إلى المحرك الهجين المذكور بالأعلى، وهما محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر وآخر V6 سعة 3.5 لتر، يولدان قوة 203 حصان و301 حصان، وعزم 250 نيوتن.متر و362 نيوتن.متر على الترتيب.وفي الداخل، حصلت كامري الجديدة على شاشتين جديدتين، حيث يمكن للعملاء الاختيار بين شاشة لمسية عائمة قياس 7 بوصة، أو شاشة لمسية قياس 9 بوصة تشبه المستخدمة في راف 4، وتوفر طرز XLE وXSE أيضاً أجهزة قياس رقمية مقاس 7 بوصة، وشاشة عرض رأسية مقاس 10 بوصة.



















