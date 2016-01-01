تعرف على معنى اسم جيلي وشعارها

عتبر شركة سيارات جيلي أكبر صانعة سيارات غير حكومية في الصين، وقد حققت الشركة نجاحاً مدهشاً على مدار السنوات الأخيرة مما جعلها في مصاف أكبر مُصنعي السيارات في العالم.
وبالعودة إلى تاريخ الشركة فإن جيلي والتي تعني بالصينية “المحظوظ” قدمت أولى سيارتها عام 2001، وحملت السيارة آنذاك شعار دائري ازرق بداخله اسم الشركة وشكل هندسي أبيض يرمز للجبل، فماذا يعني هذا الشعار؟
حسناً تم تصميم شعار الشركة مع إطار مستدير بألوان زرقاء للحلقة الخارجية والذي يرمز للسماء والعلو، أما الرمز المعدني مثلثي والذي يشبه الجبل بخطوط عليه فهو يمثل جبال الصين حيث تقع الشركة.
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