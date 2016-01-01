

تعرف على معنى اسم جيلي وشعارها تعرف على معنى اسم جيلي وشعارها

عتبر شركة سيارات جيلي أكبر صانعة سيارات غير حكومية في الصين، وقد حققت الشركة نجاحاً مدهشاً على مدار السنوات الأخيرة مما جعلها في مصاف أكبر مُصنعي السيارات في العالم.



وبالعودة إلى تاريخ الشركة فإن جيلي والتي تعني بالصينية “المحظوظ” قدمت أولى سيارتها عام 2001، وحملت السيارة آنذاك شعار دائري ازرق بداخله اسم الشركة وشكل هندسي أبيض يرمز للجبل، فماذا يعني هذا الشعار؟



حسناً تم تصميم شعار الشركة مع إطار مستدير بألوان زرقاء للحلقة الخارجية والذي يرمز للسماء والعلو، أما الرمز المعدني مثلثي والذي يشبه الجبل بخطوط عليه فهو يمثل جبال الصين حيث تقع الشركة.

ولكن ومع إطلاق الجيل الثالث من سيارات الشركة عام 2014، قامت الشركة بالكشف عن شعار جديد تماماً، حيث لم تحتفظ سوى بالخط الدائري لإسم العلامة “جيلي”.يشبه شعار جيلي درعًا مسطحًا ، يتألف من ستة أحجار كريمة من الألوان السوداء والزرقاء، مقسمة بواسطة إطارات ذهبية، حيث يشير الدرع إلى الحماية والأمان، بينما تمثل الأحجار الزرقاء السماء والعلو، والأحجار السوداء الأرض الشاسعة، وهما يتبادلان الأماكن في صورة منتظمة توحي بالتنظيم والصرامة، بينما يضيف اللون الذهبي لمسة من الفخامة للشعار.



