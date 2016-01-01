

ما مصير أصحاب السيارات المُتضررة من حريق طريق مصر اسماعيلية؟ ما مصير أصحاب السيارات المُتضررة من حريق طريق مصر اسماعيلية؟

أدخنة تتصاعد إلى السماء لتحجب الرؤية عن الناظرين، ووسط ذلك الضباب عربات من مختلف الفئات فرّ أصحابها من داخلها لينقذوا أرواحهم تاركين العوض على الله في سيارتهم التي تمثل لدى البعض منهم رأس ماله وقوت يومه، أو "تحويشة العُمر" الذي طالما حلم باقتناء سيارة بها، وآخرون لم يتمكنوا من الهرب لينشب لهيب النار بأجسادهم ويُصيبوا، ليخسروا بذلك صحتهم وسيارتهم، كان هذا حال مالكي السيارات التي تضرت إثر حريق خط بترول بـ طريق مصر اسماعيلية أمس الثلاثاء، فهل من تعويض لمُلاك تلك السيارات!؟



في هذا الصدد، قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمُجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إن هُناك نوعان من التأمين على المركبات، الأول التأميني على جسم السيارة الخارجي والذي يتم بالاتفاق مع مالك السيارة وإحدى شركات التأمين وفي حال نشوب حادث للسيارة يستفاد صاحب السيارة منه ويتم تعويضه ماديًا وفقًا للعقد المُبرم معهم.



وأضاف لبيب خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات" أن النوع الثاني هو التأمين الإجباري، لافتًا أن المُجمعة غير منوط لها بتسديد تعويضات لمالكي السيارات حيث يقتصر دورها على التأمين المدني فحسب.

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بهاء أبو شقة: كل خطأ تسبب في الضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويضمن جانبه تتضامن المُستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مع مُلاك السيارات المُتضررة في حادث طريق مصر اسماعيلية، مؤكدًا أن القانون يحمي أصحاب المركبات.حيث أوضح خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن المادة 163 بالقانون المدني تنص على أن كل خطأ تسبب في الضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض طالما أن هُناك علاقة طردية بين الخطأ والضرر.وتابع رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تحديد نسبة الضرر لمُلاك السيارات تُحدد وفقًا للتحقيقات التي تتبع الحادثة.البترول تعوض 31 من أصحاب السيارات المحروقةمن جانبه أعلن المُتحدث باسم وزارة البترول، أن هنام تعويضات مالية ستتُصرف لمالكي 31 من أصحاب السيارات المحروقة في حادث طريق مصر اسماعيلية.النائب العام يفتح تحقيق في حريق طريق مصر اسماعيليةوأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق مع الجهات المسببة في حريق مصر إسماعيلية الناتج عن انفجار ماسورة مازوت، وبالفعل انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الواقعة.كما توجه فريق من النيابة العامة للمصابين ممن تضرروا من الحريق، وأكدت النيابة العام أنها ستعلن عن نتائج التحقيق تباعًا.ومن جهتها أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق المؤدية لطريق اسماعيلية الصحراوي، وذلك بعد إخماد الحريق.يُذكر أن هناك حريق نشب على طريق مصر الاسماعيلية، أمس الثلاثاء، وتسبب في اندلاع النار في المركبات التي كانت تسير على الطريق وتفحم سيارات كان يستقلها مالكيها، كما تسبب في إصابة 7 أشخاص، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ20 سيارة إطفاء لإخماد الحريق.وكانت الإدارة العامة للمرور ناشدت المواطنين وسائقي السيارات بالابتعاد عن طريق الاسماعيلية الصحراوي بسبب اندلاع حريق نتيجة انفجار ماسورة بنزين.