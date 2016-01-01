

"رامى فلوسه".. شخص مجهول يشترى جزيرة دون معاينتها بسعر 6.3 مليون دولار "رامى فلوسه".. شخص مجهول يشترى جزيرة دون معاينتها بسعر 6.3 مليون دولار

في واقعة غريبة، اشترى شخص مجهول، جزيرة خاصة قبالة ساحل أيرلندا، مقابل 6.3 مليون دولار، وذلك عبر الواتساب، إذ لم يأت المشترى المجهول لزيارة موقع الجزيرة بصورة شخصية قبل الشراء.



وتم بيع جزيرة "horse" أو الحصان، والتي تبلغ مساحتها 157 فدانًا، بعد مفاوضات جرت عبر تطبيق الواتساب، وتتمتع الجزيرة بمناظر طبيعية خضراء ومنزل رئيسي والعديد من المنازل الريفية المطلة على المحيط الأطلسى، وفقا لموقع سبوتنيك.



المشتري الأوروبي المجهول، لم يشاهد الجزيرة على الطبيعة، بل شاهدها فقط عن طريق فيديو، يرصد معالم الجزيرة، قبل إتمام الصفقة.

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الجزيرة كانت بالأساس موطنا لبعض العمليات المحدودة لتصنيع النحاس، خلال القرن الـ19، وفى ذروتها بلغ عدد السكان 137 شخص، خلال عام 1841، ولكن بحلول الستينيات غادر جميع سكانها، وفقًا لوكيل العقارات "مونتاجو ريال ستيت".والجزيرة بها رصيف خاص للعبارات والقوارب، ومهبطا للطائرات، وبيت ألعاب، وصالة ألعاب رياضية، وملعب تنس، كما تتمتع بشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق خاصة.وتبلغ مساحة المنزل الرئيسى 4500 قدم مربع من مساحة الجزيرة، ويحتوى على ست غرف نوم، في حين أن بيوت الضيافة الأصغر حجماً على بعد مسافة قصيرة "وقال توماس بالاشيف مؤسس الشركة العقارية "تعتبر جزيرة هورس أحد الأصول الفريدة من نوعها، وكان بيعها في ظل كوفيد 19، يمثل تحدى لذا من الطبيعى أن نكون سعداء بهذه النتيجة".