أظهرت مراجعة لدراسات منشورة أن معدل الوفاة بين مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة انخفض بنحو الثلث منذ بداية ظهور الوباء، فيما يرجع ولو في جانب منه إلى تحسن مستوى الرعاية بالمستشفيات.
ونُشر التحليل العالمي لـ24 دراسة رصدية لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في دورية علم التخدير، الأربعاء.
ووجد البحث الذي قاده البروفيسور تيم كوك من مؤسسة المستشفيات الملكية المتحدة في إنجلترا أن إجمالي معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بوحدات الرعاية المركزة تراجع من نحو 60 بالمئة منذ نهاية مارس إلى 42 بالمئة في نهاية مايو، ولم يختلف المعدل كثيرا في أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.
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التعليقات على دراسة تكشف "تطورا مهما" أنقذ حياة مرضى كورونا
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