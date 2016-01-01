

القمر يقترن بكوكب الزهرة.. فجر الجمعة القمر يقترن بكوكب الزهرة.. فجر الجمعة

يرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق شمس الجمعة 17 يوليو 2020، بحوالي ساعتين وقوع هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة حيث سيفصل بينهما 3 درجات وسينضم إليهما نجم الدبران الأحمر وستشكل هذه الأجسام سوياً مثلث سماوي بالافق الشرقي مشاهد بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.



ووفقاً لجمعية الفلكية بجدة، القمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل.



ويمكن بإستخدام المنظار الثنائي، القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطح القمر ، و عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه مضاء بنسبة 32.5 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند مراقبته من خلال التلسكوب فإن حجم قرصه الظاهري سوف يصغر نظرا لابتعاده عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصة تدريجياً حتى يصبح مضاء بالكامل أواخر شهر مارس 2021 إستعدادا لبداية عودته لسماء السماء.