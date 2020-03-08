أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن أزمة كورونا دخلت في مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتأمين انتعاش دائم وعادل، محذرة من أن العالم لم يتغلب على الأزمة بعد.
وفي مقال على مدونة نشرت قبل أيام من اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، عددت جورجييفا الأولويات وهي الإبقاء على إجراءات الحماية الاجتماعية إن لم يكن توسيعها، ومواصلة إنفاق المال العام لتحفيز الاقتصاد.
ومن بين هذه الأولويات أيضا، شددت جورجييفا على ضرورة الاستفادة من الفرصة التي لا تسنح إلا مرة واحدة في القرن، وتتمثل بإعادة بناء عالم أكثر عدالة ومراعاة للبيئة واستدامة وذكاء وخصوصا أكثر قدرة على المقاومة.
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التعليقات على صندوق النقد الدولي: أزمة كورونا دخلت مرحلة جديدة..والعالم لم يتغلب عليها
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