

مليون عاطل.. كورونا يحطم سوق العمل في "الدولة القارة" مليون عاطل.. كورونا يحطم سوق العمل في "الدولة القارة"

قفز معدل البطالة في أستراليا إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما بعد أن وصل عدد العاطلين في البلاد إلى المليون، وسط كفاح لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في مؤشر جديد على الأثر السلبي الفادح للوباء على معدلات التوظيف.



وترك كورونا أكبر آثاره السلبية على اقتصادات العالم في قطاعي البطالة والديون، وكان قد تسبب في فقدان أكثر من 20 مليون وظيفة بالولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي.



وقال مكتب الإحصاء الأسترالي، الخميس، إن معدل البطالة الرسمي في أستراليا ارتفع خلال يونيو/حزيران الماضي إلى 7.4% وهو أعلى معدل للبطالة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1998.

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وكان معدل البطالة في مارس/آذار الماضي قد بلغ 5.2% وفي أبريل/نيسان 6.4% وفي مايو/أيار 7.1%.كما ذكر مكتب الإحصاء أن عدد العاطلين في أستراليا حاليا يبلغ نحو 992.3 ألف عاطل.من ناحيته، قال سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي إن الموقف الحقيقي أسوأ من التقديرات.أضاف في تصريحات للصحفيين أن معدل البطالة الفعلي قد يكون أعلى كثيرا مما تشير إليه هذه الأرقام، وأنه ووزيرا الخزانة والعمل لا يخجلون من الإشارة إلى هذه الحقيقة.وقال موريسون إن الاقتصاد الأسترالي يقاوم تداعيات الجائحة، مضيفا أنه من المحتمل أن تظهر أرقام الوظائف الصادرة في الشهر المقبل تأثير الجولة الثانية من إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا في مدينة ملبورن ثاني أكبر مدن أستراليا.يأتي ذلك في حين سجلت ولاية فيكتوريا وعاصمتها ملبورن 327 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الخميس وهي أكبر زيادة يومية في البلاد منذ بداية الجائحة.ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى أكثر من 11 ألف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 111 وفاة.