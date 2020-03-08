ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 16 يوليو

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2020، يأتي ذلك بعد أن قفز سعر جرام الذهب بنحو جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الأربعاء.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر سجلت اليوم، عيار 21 نحو 802 جنيها، وعيار 18 نحو 688 جنيه، وعيار 24 نحو 916 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6416 جنيها.
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