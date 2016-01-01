الصحة العالمية: ارتفاع نسب الوفيات بفيروس كورونا لـ13%

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الصحة العالمية: ارتفاع نسب الوفيات بفيروس كورونا لـ13%

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا عن الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 10% كما ارتفعت نسب الوفيات بنسبة 13%، مؤكدا أنه يمكن انتقل الفيروس عن طريق الهواء داخل المنشآت الصحية أو الأماكن المزدحمة المغلقة.

وأضاف المنظري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أنه لا تزال هناك صعوبة لدى الدول في التعامل مع المرض، مشيرا إلى أن تلك الدول لديها ضعف في قدرتها على إجراء التحاليل للكشف على المرض.

وأوضح أن نسبة صغيرة من سكان إقليم شرق المتوسط أصيبت بالمرض، وأن ملايين الأشخاص معرضين للإصابة، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لتبادل المعلومات بين الدول بشأن المرض حيث يوجد نقص في الإبلاغ عن الحالات.

وأكد أن المنظمة حددت إرشادات انتقال العدوى، موضحا أنها تنتقل عن طريق الرذاذ نتيجة المخالطة المباشرة مع المريض؛ ولتجنب استنشاق الرذاذ يجب التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة مهم للحماية.

المصدر: الوطن

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