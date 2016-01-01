أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا عن الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 10% كما ارتفعت نسب الوفيات بنسبة 13%، مؤكدا أنه يمكن انتقل الفيروس عن طريق الهواء داخل المنشآت الصحية أو الأماكن المزدحمة المغلقة.
وأضاف المنظري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أنه لا تزال هناك صعوبة لدى الدول في التعامل مع المرض، مشيرا إلى أن تلك الدول لديها ضعف في قدرتها على إجراء التحاليل للكشف على المرض.
وأوضح أن نسبة صغيرة من سكان إقليم شرق المتوسط أصيبت بالمرض، وأن ملايين الأشخاص معرضين للإصابة، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لتبادل المعلومات بين الدول بشأن المرض حيث يوجد نقص في الإبلاغ عن الحالات.
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التعليقات على الصحة العالمية: ارتفاع نسب الوفيات بفيروس كورونا لـ13%
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