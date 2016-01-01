طريقة عمل بط بالأناناس والتفاح الأخضر.. فيديو

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بط بالأناناس والتفاح الأخضر

هل أنت من عشاق البط وتفضل تناوله بكل الطرق؟.. إليك كل ما هو جديد مع الشيف الشربيني حيث يقدم طريقة عمل بط بالأناناس والتفاح الأخضر.

مقادير البط بالأناناس والتفاح الأخضر:

بط

خل

زيت

بهارات صويا صوص

صوص باربكيو
اناناس كومبوت

تفاح اخضر

جنزبيل ثوم

دقيق

ملح

فلفل

زبدة

ارز مبهر للتقديم.

طريقة تحضير بط بالأناناس والتفاح الأخضر:

* يسلق البط في ملح وفلفل وكرفس وبصل وأناناس وتفاح.

* يضاف الصويا صوص وورق اللورا عليه.

* يتبل في صينية الفرن القرع مع البطاطس بالملح والفلفل والثوم والزبدة.

* يضاف البط عليهم ويدخل الفرن حتى تمام النضج.

* يضاف صوص الباربكيو والصويا مع قليل من الدقيق إذا فضلنا الصوص سميك.

* ثم يضاف الأناناس على البط وحتى تمام التحمير.

* وتقدم مع الأرز المبهر والمكسرات.

المصدر: elbalad

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