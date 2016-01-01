السوداني والفشار.. 6 أطعمة تعالج سد شهية الأطفال



سد شهية الأطفال سد شهية الأطفال



تعاني الكثير من الأمهات بسبب مشكلة سد شهية الطفل التي تجعله أكثر عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض لأنه لم يتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض.



قدم الدكتور الشربينى محمد الشربينى، استشارى الأطفال، بعض فواتح شهية طبيعية التى يمكنك تقديمها لطفلك، وتتمثل فى ...



-الفول السوداني المحمص بعد سن ٥ سنين

- زبدة الفول السوداني غنية بالبروتين و تحفِّز الشهية بعد سن عام.

-الزبادي سادة أو بالفواكه او بالعسل غني بالبروبايوتكس والكالسيوم و يحفز الشهية و الجهاز المناعي .

- عصير الليمون يحفِّز العصارة الهاضمة ويدفع الطفل لطلب الطعام.

-التوابل مثل الزعتر والريحان و الكركم و الحبهان و القرفة من محفزات الشهية

-الفِشار من السناكس الصحية التى تحفز الهضم وتجعل الطفل يشعر بالجوع.

-الفواكه مثل الرمان والبرتقال والخوخ والتفاح وعصائرهم تساعد على فتح الشهية.

-المشروبات الساخنة مثل الحلبة والنعناع معروف عنها إنها تحفز الشهية.

- الأكل الغني بالزنك مثل البليلة والكاجو وقرع العسل والدجاج .

