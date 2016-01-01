تعاني الكثير من الأمهات بسبب مشكلة سد شهية الطفل التي تجعله أكثر عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض لأنه لم يتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض.
قدم الدكتور الشربينى محمد الشربينى، استشارى الأطفال، بعض فواتح شهية طبيعية التى يمكنك تقديمها لطفلك، وتتمثل فى ...
-الفول السوداني المحمص بعد سن ٥ سنين
- زبدة الفول السوداني غنية بالبروتين و تحفِّز الشهية بعد سن عام.
-الزبادي سادة أو بالفواكه او بالعسل غني بالبروبايوتكس والكالسيوم و يحفز الشهية و الجهاز المناعي .
- عصير الليمون يحفِّز العصارة الهاضمة ويدفع الطفل لطلب الطعام.
-التوابل مثل الزعتر والريحان و الكركم و الحبهان و القرفة من محفزات الشهية
-الفِشار من السناكس الصحية التى تحفز الهضم وتجعل الطفل يشعر بالجوع.
-الفواكه مثل الرمان والبرتقال والخوخ والتفاح وعصائرهم تساعد على فتح الشهية.
-المشروبات الساخنة مثل الحلبة والنعناع معروف عنها إنها تحفز الشهية.
- الأكل الغني بالزنك مثل البليلة والكاجو وقرع العسل والدجاج .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على السوداني والفشار.. 6 أطعمة تعالج سد شهية الأطفال
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق