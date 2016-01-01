أبرزها فقدان الشهية وفقر الدم.. 7 أعراض غير متوقعة للقولون التقرحي

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أعراض غير متوقعة للقولون التقرحي

ووفقا لموقع health ، في الحالات الشديدة تتكون القرح على بطانة القولون قد تنزف هذه القرح وتنتج مخاط وقيح، ويقدر أن 750.000 شخص في الولايات المتحدة مصابون بالتهاب القولون التقرحي.

وهذا يعادل 40-240 لكل 100000 شخص وعادة ما يكون العرض الأول من التهاب القولون التقرحي هو الإسهال ويصبح البراز رخوًا بشكل تدريجي ، وقد يكون هناك ألم في البطن مع تقلصات وحاجة شديدة لتمرير البراز.

قد يبدأ الإسهال ببطء أو فجأة وتعتمد الأعراض على مدى وانتشار الالتهاب تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب القولون التقرحي ما يلي:

وجع بطن

الإسهال الدموي مع المخاط

التعب

فقدان الوزن
فقدان الشهية

فقر دم

حرارة عالية

تجفيف

المصدر: health

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