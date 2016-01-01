4 مخاطر صحية يسببها فرط الكالسيوم



الكالسيوم الكالسيوم



ووفقا لموقع mayoclinic ، فرط كالسيوم الدم عادة ما يكون نتيجة زيادة نشاط الغدة الدرقية وتقع الأربع غدد الصغيرة خلف الغدة الدرقية.



تتضمن الأسباب الأخرى لفرط كالسيوم الدم السرطان واضطرابات طبية أخرى محددة وبعض الأدوية وتناول الكثير من مكملات الكالسيوم وفيتامين (د).



قد تتضمن مضاعفات فرط كالسيوم الدم ما يلي:

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هشاشة العظام : إذا استمرت العظام في إطلاق الكالسيوم إلى الدم، فقد تصاب بمرض ترقق العظام (هشاشة العظام)، الذي يمكن أن يؤدي إلى كسور العظام وتحدب العمود الفقري ونقص الطول.حصوات في الكلى : إذا كان البول يحتوي على الكثير جدًا من الكالسيوم، فقد تتكون بلورات في الكلة ومع مرور الوقت، قد تتجمع البلورات لتكون حصوات الكلى ويمكن لحركة الحصوات أن تكون مؤلمة جدًا.الفشل الكلوي : يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم الحاد إلى فشل كلوي، مما يحد من قدرة الكلى على تنظيف الدم والتخلص من السوائل.مشكلات الجهاز العصبي : يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم الحاد إلى الارتباك والخرف وغيبوبة قد تكون مميتة.