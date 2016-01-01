سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

كفتة البطاطس بالجبن من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.
مقادير كفتة البطاطس بالجبن
3 بطاطس مسلوقة ومهروسة
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
بيضة
4 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشور
1 ملعقة بيكنج بودر
3 ملاعق كبيرة بصل أخضر مفروم ناعم
2 كوب صغيرة أرز مطهو
1 ملعقة طعام
دقيق
بيض
بقسماط
- للحشوة
جبن موتزاريلا
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