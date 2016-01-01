سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

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كفتة البطاطس بالجبن

كفتة البطاطس بالجبن من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير كفتة البطاطس بالجبن
3 بطاطس مسلوقة ومهروسة
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
بيضة
4 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشور
1 ملعقة بيكنج بودر
3 ملاعق كبيرة بصل أخضر مفروم ناعم
2 كوب صغيرة أرز مطهو
1 ملعقة طعام
دقيق
بيض
بقسماط

- للحشوة
جبن موتزاريلا

-للزينة
كابوتشي
بقدونس

طريقة تحضير كفتة البطاطس بالجبن:
-نضيف الزبدة للبطاطس ونضيف قليل من الملح والبيضة المخفوقة والجبن المبشور، والبيكنج بودر، البصل الأخضر.
-ثم يضاف الأرز تدريجيا مع العجن، ثم تشكل أصابع أو أقراص
-وتغمس في الدقيق
- ثم تغطى بالبيض والبقسماط
- وتقلى بالزيت مع التقليب من جميع الجهات حتى تأخذ اللون الذهبي

المصدر: elbalad

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