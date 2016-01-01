7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر؛ عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مجموعة من الماسكات الطبيعة التى تعالج تقصف ومشاكل الشعر.
ماسكات طبيعيه لعلاج مشاكل الشعر:
١- لافندر: اللافندر يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وعلاج ضعف الشعر، وحمايته من التساقط، ويساعد على ترطيب فروة الرأس، وتطهير الفطريات المسببة للقشرة، والتخلص من الحكة ويعمل على إنتاج البصيلات الجديدة للشعر، ويقي من الصلع عشبة اللافندر تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس، وتمنح الشعر القوة والنضارة، مفيد في إطالة الشعر.
٢- بذور الكتان: يزيد من نموّ الشعيرات الدموية لاحتوائه على نسبة وافرة من فيتامين هـ، ويوفّر الغذاء اللازم لجذور الشعر وفروة الرأس. ويعزّز نموّ الشعر، ويزيد كثافته. ويرطّب الشعر، ويزيد مرونته ولمعانه، ويمنع تقصّفه وتلفه؛ لاحتوائه على نسبة وافرة من أحماض أوميجا 3.
٣- حبة البركة: تساعد على تقوية بصيلات الشعر والحصول على شعر طويل لامع وعلاج تساقط الشعر وتنعيمه والقضاء على جراثيم فروة الرأس.
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