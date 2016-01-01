أعلن اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد ، عن وفاة حالتين بفيروس كورونا عن عمر (60 - 75 عاما) وتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بواقع 7 حالات بمركز الخارجة و3 حالات بمدينة الداخلة، وحالة بمركز بلاط ليصل بذلك إجمالي أعداد الحالات الإيجابية المسجلة منذ بداية أزمة كورونا لـ 502 إصابة منهم ٤١ وفيات ٢٩٧ حالة شفاء.
وأشار الزملوط في بيان، الخميس، إلى تعافي وخروج ١١ حالات مصابة بكورونا من مستشفى الحميات بالداخلة والخارجة العام، لافتا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ١٤٩ مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مناشدا المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر -الضغط -الأورام -الفشل. الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.
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التعليقات على إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد
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