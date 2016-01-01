فيديوجراف.. وزارة الصحة تنشر 5 فوائد هامة لـ تناول البطيخ

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فوائد هامة لـ تناول البطيخ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فوائد البطيخ الصحية، خاصة في الطقس الحار.

وأوضحت الوزارة، أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء، الذي يمد الجسم بالرطوبة في ظل الطقس الحار.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

ولمتابعة المزيد عن فوائد البطيخ الصحية وفق بيان وزارة الصحة تابع الفيديوجراف التالى..

المصدر: elbalad

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